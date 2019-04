Papa Francesco: ai parrucchieri dei Comitati di S. Martino de Porres, non cedere “alla tentazione del chiacchiericcio”

“Esercitare la vostra professione con stile cristiano, trattando i clienti con gentilezza e cortesia, e offrendo loro sempre una parola buona e di incoraggiamento, evitando di cedere alla tentazione del chiacchiericcio che facilmente si insinua anche nel vostro contesto lavorativo. Tutti lo sappiamo”. È l’invito del Papa ai parrucchieri dei Comitati di San Martino de Porres, ricevuti in udienza, nella Sala Clementina, in occasione del loro pellegrinaggio a Roma. “Ciascuno di voi, nello svolgimento del proprio tipico lavoro professionale, possa sempre agire con rettitudine, rendendo così un positivo contributo al bene comune della società”, l’auspicio di Francesco per il Comitato, che riunisce parrucchieri, gli acconciatori e le estetiste ed è presente in molte regioni italiane. “La figura umile e grande di San Martino de Porres, che il Papa San Paolo VI, nel 1966, proclamò patrono della vostra categoria, vi aiuta a testimoniare costantemente i valori cristiani”, ha affermato il Papa, ricordando la figura del santo peruviano: “Essendo meticcio, fu accolto nell’Ordine dei Padri Domenicani solo come terziario e poi come fratello cooperatore. Accettò questa condizione, vivendo un’esistenza di massima umiltà, irradiata dall’amore. Si dedicò con abnegazione ai poveri e ai malati, riservando loro cure sanitarie, grazie alle nozioni apprese dapprima in una farmacia e poi come allievo di un barbiere-chirurgo, secondo l’usanza di quel tempo”.