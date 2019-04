Libri: Lev, “Maria donna normale”. Un pensiero al giorno di Papa Francesco per il mese mariano

“Maria donna normale: un pensiero al giorno di Papa Francesco per il mese mariano”. Si intitola così il volume che raccoglie 31 pensieri tratti dalle principali omelie e dai principali testi magisteriali di Papa Francesco edito dalla Lev, Libreria Editrice Vaticana – Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, in occasione del mese mariano di maggio. Un pensiero al giorno che vuole essere, sottolinea il cardinale Angelo Comastri nella prefazione, “un modo per avvicinarci ancora di più a Maria attraverso le parole del Santo Padre”. Papa Francesco l’ha sempre immaginata come “una ragazza normale, con un’educazione normale. Ancor di più, dopo il concepimento di Gesù, La ritiene una donna normale e una madre normale: Maria è la normalità, è una donna che qualsiasi donna di questo mondo può dire di poter imitare”. Nel volumetto Lev sono presenti inoltre un apparato fotografico e uno spazio in cui sarà possibile scrivere la propria preghiera a Maria, un luogo e un modo pensato per dar voce ai sentimenti di chi legge alla luce delle parole e alle riflessioni del Pontefice.