Frati minori: da oggi a Pergusa (En) il XXV capitolo della Provincia di Sicilia

I Frati minori di Sicilia sono da oggi riuniti in Capitolo Provinciale presso l’oasi francescana “Madonna del Lago”, a Pergusa (En). I lavori si svolgeranno lungo due settimane: la prima, dal 29 aprile al 4 maggio, per la programmazione dell’attività fraterna; mentre la seconda, dal 27 maggio al 1° giugno, per l’elezione del ministro provinciale e del suo governo.

Il tema “Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11)” – spiega fra Benedetto Amodeo, segretario del Capitolo – sottolinea il nostro impegno, scaturito dall’evento pasquale, contenuto essenziale del nostro annuncio cristiano, che sull’esempio di Francesco, passa attraverso il nostro vissuto in quanto frutto della relazione con Cristo”.