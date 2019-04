Elezioni europee: le Acli di Latina aderiscono al manifesto “Animare l’Europa”

Anche le Acli provinciali di Latina aderiscono al manifesto nazionale “Animare l’Europa”, nato in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio per dare fiducia ai partiti e ai candidati che sostengono questa Unione europea, riformandola, respingendo le formule sovraniste e populiste. Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, partecipando ad Aprilia alle celebrazioni del 25 aprile, ha ricordato come con l’Unione europea si sia passati dal fratricidio delle due Guerre mondiali alla fratellanza della prospettiva degli Stati Uniti d’Europa. Maurizio Scarsella, presidente provinciale delle Acli, sottolineando che Rossini ha voluto portare il messaggio dell’associazione proprio in terra pontina, allora ha aperto il tema su quale sia il ruolo della provincia di Latina e delle province nel quadro europeo. “Questo dibattito – spiega il direttore provinciale Nicola Tavoletta – sarà aperto nei circoli e nelle associazioni aderenti alle Acli per tutto questo mese per affidare ai candidati delle proposte e delle riflessioni, ma anche per sollecitare le amministrazioni comunali a ragionare su progetti che siano in reti vaste. Questo senza dimenticare la cura del territorio, che in alcune realtà è critica”. Rossini tornerà a Latina il prossimo 10 maggio, per approfondire il tema dello stato della democrazia in Italia e in Europa, con un seminario che si terrà alle 20.30 in curia.