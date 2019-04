Diocesi: Latina, il 3 maggio incontro con il geologo Tozzi sul tema “Il pianeta Terra come casa comune. L’Europa e l’ambiente”

Si svolgerà venerdì 3 maggio, alle 10.30, nella curia diocesana di Latina, un incontro con il geologo Mario Tozzi sul tema “Il pianeta Terra come casa comune. L’Europa e l’ambiente”. Partendo dall’esempio della studentessa Greta Thunberg, l’esperto parlerà della salvaguardia ambientale del pianeta anche da una prospettiva europea. Si tratta di un evento organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e rientra nel percorso formativo sulla “Democrazia in crisi” portato avanti in collaborazione con l’Azione cattolica diocesana, il Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) e le Acli provinciali. “Nella crisi morale ed economica di questo particolare momento storico – spiega don Massimo Castagna, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale -, si sente la necessità di formare coscienze critiche e solidali, impegnate a partecipare alla vita democratica del Paese e a contrastare il fenomeno dilagante delle varie forme dell’antipolitica e della corruzione. Per questo – aggiunge -, vogliamo favorire momenti che invitino a un fattivo interesse verso le problematiche socio-politiche, diffondano i valori della democrazia e restituiscano ai cittadini la passione di occuparsi del bene comune con un impegno attivo nella vita sociale”.