Diocesi: Latina, il 2 maggio premiazione dei vincitori del concorso “Un anno per il tuo futuro”

Si terrà giovedì 2 maggio, alle 11, nella curia di Latina la premiazione dei tre studenti vincitori del concorso “Un anno per il tuo futuro”. L’iniziativa organizzata dalla diocesi pontina è stata rivolta agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali. I premi per i tre vincitori sono una borsa di studio da 5.000 euro, una certificazione professionale (in campo informatico) e un tirocinio presso un’azienda del territorio. I giovani saranno premiati direttamente dal vescovo Mariano Crociata, il quale nei giorni scorsi ha anticipato telefonicamente a ciascuno il proprio risultato. Un centinaio sono stati gli studenti che, in questi mesi, hanno frequentato gli incontri imperniati sulla conoscenza dei principi e dei temi della Dottrina sociale della Chiesa. L’obiettivo di questo progetto è stato quello di “dare un’opportunità a coloro che vogliano dedicare tempo sul discernimento della proprie scelte lavorative e di acquisizione di competenze, che li aiuti a scoprire, accogliere e realizzare, nella libertà, la loro personale strada”, come è spiegato nella scheda del progetto elaborato grazie al lavoro sinergico della Scuola diocesana di teologia “Paolo VI”, degli Uffici per la pastorale sociale e per la pastorale scolastica e universitaria e per l’insegnamento della religione cattolica, della Caritas diocesana.