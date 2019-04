Comunicazioni sociali: Roma, il 7 maggio la presentazione di Settimana e Festival della comunicazione

Una tavola rotonda per presentare la Settimana e il Festival della Comunicazione 2019 a cura della diocesi di Chioggia e per riflettere sulle 5 vie del comunicare: linguaggi, conoscenza, bellezza, aggregazione e solidarietà. Si svolgerà il 7 maggio, dalle 16, a Roma, in via Severo, 58. Interverranno per presentare ciascuno uno dei linguaggi indicati, don Giuseppe Musardo, vice direttore generale del Gruppo Editoriale San Paolo; Robert Cheaib, scrittore e docente di teologia in varie università tra cui la Pontificia Università Gregoriana; Nataša Govekar, direttrice della Direzione teologico-pastorale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; Michele Casella, scrittore, docente, autore, attore, regista nell’ambito teatrale; Francesco De Palma, membro della comunità Sant’Egidio, dottore di ricerca in storia religiosa, blogger e scrittore. A presentare le iniziative della 14esima Settimana della comunicazione sarà, invece, suor Paola Fosson e del Festival della comunicazione a Chioggia, Giuseppe Lacerenza in rappresentanza della diocesi di Chioggia.