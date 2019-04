Martiri di La Rioja: card. Becciu, “fedeli testimoni del Vangelo, loro pastorale attenta a fasce più deboli”

“Fedeli testimoni del Vangelo” che “rimasero saldi nel loro amore a Cristo e alla sua Chiesa a costo di sofferenze e del sacrificio estremo della vita”. Così il card. Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause di Santi, nell’omelia della messa che ha celebrato oggi a La Rioja durante la quale sono stati beatificati quattro martiri: mons. Enrique Angelelli, i sacerdoti Carlos Murias e Gabriel Longueville e il laico Wenceslao Pedernera. Ricordando che “furono uccisi nel 1976, durante il periodo della dittatura militare”, il porporato ha evidenziato che “i quattro beati conducevano una pastorale aperta alle nuove sfide pastorali; attenta alla promozione delle fasce più deboli, alla difesa della loro dignità e alla formazione delle coscienze, nel quadro della Dottrina sociale della Chiesa”. Il loro intendo indicato dal cardinale era quello di “offrire rimedi alle molteplici problematiche sociali”. “Si tratta di un’opera di formazione nella fede, di un forte impegno religioso e sociale, ancorato al Vangelo, in favore dei più poveri e sfruttati, e attuato alla luce della svolta del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel vivo desiderio di attuare i dettami conciliari”. Poi, il card. Becciu ha indicato per questi martiri una definizione: “martiri dei decreti conciliari”. “Furono uccisi a motivo della loro premurosa attività di promozione della giustizia cristiana”, ha aggiunto il porporato. Tracciando un quadro di quell’epoca, il prefetto della Congregazione vaticana ha quindi sottolineato che “l’impegno per una giustizia sociale e per promuovere la dignità della persona umana era ostacolato con tutte le forze dalle autorità civili”. “Ma i nuovi Beati si sforzarono di operare per una fede che incidesse anche nella vita; affinché il Vangelo diventasse fermento nella società di una umanità nuova fondata sulla giustizia, sulla solidarietà, l’uguaglianza”.