Festival delle religioni: p. Bernardo (San Miniato), “le nostre città siano sempre più alla Gerusalemme celeste”

“La celebrazione del Millenario dell’Abbazia di San Miniato, che si conclude con questa giornata, vuole mostrare la forza rinnovatrice del Vangelo con la persuasione della bellezza e della potenza dell’amore, per invitare tutti ad un continuo rinnovamento etico e spirituale”. Così si è espresso padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, intervenendo all’incontro “Il tempo della fede nella società di oggi”, uno degli appuntamenti del Festival delle Religioni in corso all’Abbazia di San Miniato al Monte, a Firenze. Quattro giorni di dibattito per parlare di religione e degli influssi che essa ha nella società, coinvolgendo atei e credenti, laici e religiosi. “San Miniato – ha proseguito padre Gianni – vuole infatti essere un luogo, uno strumento di dialogo fra culture e tradizioni religiose diverse. Un desiderio, che ha anche motivato la scelta di accogliere il Festival delle religioni, che si propone appunto di creare uno spazio di incontro per una comune costruzione della città terrena, proseguendo così il cammino ecumenico a beneficio di tutta la Chiesa”. L’abate ha quindi concluso: “L’augurio è che anche grazie a momenti come questi, di riscoperta della fede, le nostre città siano sempre più simili a quella Gerusalemme celeste, che la bellezza di San Miniato incarna su Firenze, in modo intenso e straordinario”.