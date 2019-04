Diocesi: Perugia, domani il “Pranzo della Misericordia” per anziani, persone sole e famiglie in gravi difficoltà

È giunto al quinto anno consecutivo il “Pranzo della Misericordia” per anziani, persone sole e famiglie in gravi difficoltà, offerto dal “Gruppo di preghiere e opere della Divina Misericordia” attivo a Ponte Pattoli, nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, in collaborazione con la Caritas locale. Si svolgerà domani, domenica 28 aprile, alle 13, nel “Salone Trevisani” di fronte alla chiesa parrocchiale della frazione perugina. “Sarà ancora una volta una giornata speciale – commentano Daniela Ciaccarini e Graziella Tabarrini, animatrici di questo gruppo di preghiere –, che riuscirà, come le precedenti, a coinvolgere 300 persone provenienti anche da fuori Ponte Pattoli. Ci incontreremo dopo la messa per condividere non solo il pranzo, ma le storie di vita di quanti si trovano in situazioni difficili: anziani, persone sole, famiglie, spesso giovani, senza fare distinzione del colore della pelle. Il pranzo vuole richiamare l’attenzione della comunità locale ma non solo. Tant’è vero che ogni anno tra i commensali ci sono anche dei rappresentanti delle Istituzioni civili e religiose del capoluogo umbro”. I promotori dell’iniziativa auspicano che anche quest’anno ci possano essere molti giovani ad aiutare nel servizio ai tavoli, “una presenza – sostengono – che fa ben sperare nel futuro per un loro inserimento e partecipazione a tutto quello che può significare solidarietà e soprattutto carità cristiana”.