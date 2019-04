Diocesi: Ferrara, il 4 e 5 maggio tracce di bellezza con “Francescana…mente”

Si chiama “Francescana…mente” l’evento in programma a Ferrara il prossimo 4 e 5 maggio che, con incontri, approfondimenti, ricerche storico-artistiche, musica e danza, cercherà di offrire un “assaggio” dei valori propri della vita francescana. Nel pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica, in alcune zone della città si terranno concerti, conferenze, spettacoli di danza, mentre le scuole del territorio che hanno partecipato all’iniziativa, presenteranno i loro elaborati. Per l’occasione, infatti, sono stati coinvolti gli studenti delle classi delle scuole superiori “Aleotti-Dossi”, “Ariosto”, “Carducci”, “Roiti” che si sono documentati in questi mesi di preparazione e che domenica guideranno i visitatori in un percorso attraverso i vari luoghi francescani della città estense. Sollecitati dalla provocazione “Bellezza, dove sei?” anche i più piccoli delle elementari e medie hanno affrontato il percorso del Festival elaborando disegni, scritti, canti, danze, foto, video.

Intanto è stata predisposta la pagina Instagram (francescanamente.ferrara) che consentirà di seguire l’evento, organizzato dai Frati Francescani, dalle Sorelle Clarisse, dall’Ordine Francescano Secolare, dagli Uffici catechistico e per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.