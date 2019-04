Diocesi: Andria, stasera una messa con il vescovo Mansi e un concerto per i 180 anni del Seminario

Sarà celebrata stasera, sabato 27 aprile, alle 20.30, nella chiesa del Carmine di Andria dal vescovo mons. Luigi Mansi una celebrazione eucaristica per ricordare i 180 anni di presenza al Carmelo di Andria del Seminario vescovile. Subito dopo la celebrazione si svolgerà un momento di festa per gli ex alunni del Seminario durante la quale saranno estratti i biglietti vincitori di una lotteria, il cui ricavato servirà a finanziare le iniziative previste per questo anniversario. Di particolare rilievo il concerto di meditazione “Canto al Re il mio poema. Il sì di Maria”, a cura della fondazione Frammenti di luce, che si svolgerà il 4 maggio, e la mostra “Il Vangelo secondo Giotto. La cappella degli Scrovegni” in programma tra il 12 e il 26 maggio. “Era il 29 aprile 1839 quando l’allora vescovo di Andria, mons. Giuseppe Cosenza, trasferì il Seminario diocesano, precedentemente collocato nei pressi della Cattedrale, nell’ex convento dei Carmelitani. Nasceva in quella data il connubio Seminario-Carmine”, ricorda una nota della diocesi. L’anniversario diviene occasione propizia per “ringraziare il Signore per tutto il bene che ha operato mediante il Seminario nelle vita di tanti giovani e per rilanciare questa esperienza di accompagnamento vocazionale”.