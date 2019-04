“A Sua Immagine”: oggi il ricordo del cantante Mino Reitano, domani speciale sulla festa della Divina Misericordia. Commento al Vangelo con mons. Zuppi

Due nuove puntate con “A Sua Immagine”, oggi, sabato 27 e, domani, domenica 28 aprile. Tra i temi affrontanti, il ricordo, a dieci anni dalla scomparsa, del cantante Mino Reitano, seguirà il commento del Vangelo della domenica con mons. Matteo Maria Zuppi. Domani, uno speciale dedicato alla domenica della Divina Misericordia. “A Sua Immagine” è un programma di informazione religiosa e culturale in onda da 20 anni su Rai Uno, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti, una produzione Rai e Conferenza episcopale italiana. Entrando nel dettaglio delle puntate, si intitola “Mino Reitano… Un cuore grande” quella in onda oggi su Rai Uno, alle 15.55. A dieci anni dalla scomparsa del cantante, noto anche per la sua grande dedizione alla famiglia e per la profonda fede, la conduttrice Lorena Bianchetti ne ripercorre la storia artistica e personale assieme alla moglie Patrizia e alle figlie Giuseppina e Grazia. Alle 16.15, spazio a “Le ragioni della speranza” per il commento del Vangelo della domenica: ultimo appuntamento con mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, che per commentare il vangelo di questa domenica si reca presso l’Eremo di Ronzano, uno dei luoghi più antichi e suggestivi della città di Bologna, dove attualmente lavorano persone arrivate in Italia dopo dolorose odissee in mare. “La Misericordia, un atto di amore” è invece il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di domani, in diretta dalle 10.30 sempre su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti don Virginio Colmegna, fondatore della Casa della Carità a Milano, e la psicoterapeuta Chiara Gambino approfondiscono la ricorrenza della domenica della Divina Misericordia, a una settimana dalla Pasqua, giornata istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992, traendo origine dall’indicazione di suor Faustina Kowalska. Nel corso della puntata, collegamenti dallo Sri Lanka con l’inviato del Tg1 Marco Clementi, per ricordare i recenti, drammatici, attentati in cui sono state uccise 350 persone, tra cui 45 bambini. Dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, alle 10.55, linea alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa settimana sarà trasmessa dalla cattedrale di Agrigento, per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Simona De Santis. Conclude, infine, l’appuntamento domenicale con “A Sua immagine” l’ascolto e il commento del Regina Coeli di Papa Francesco, alle 12, da piazza San Pietro. Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per informazioni sul programma è possibile collegarsi con il portale Raiplay.it, alla pagina dedicata, oppure consultare il sito Ceinews.it della Chiesa Cattolica Italiana.

