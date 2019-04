Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente di turno Presidenza collegiale Bosnia ed Erzegovina Milorad Dodik

Papa Francesco ha ricevuto in udienza Milorad Dodik, presidente di turno della Presidenza collegiale della Bosnia ed Erzegovina, il quale, successivamente, si è incontrato con card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dal Rev.mo Mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei cordiali colloqui, informa la Sala Stampa, “ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sulla presenza della comunità cattolica in Bosnia ed Erzegovina e si è parlato della situazione del Paese e delle sfide economiche e sociali che affronta. È stata altresì ribadita l’esigenza di garantire l’effettiva parità dei popoli costituenti e la riconciliazione tra di loro, sottolineando l’importanza del dialogo e del mutuo rispetto anche in ambito istituzionale,per il superamento delle divisioni e il conseguimento della pace”. Ci si è soffermati, infine, “su temi di comune interesse riguardanti l’ambito internazionale, con particolare riferimento alle prospettive di allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali”.