Migranti: Salesiani Gran Bretagna, “Valdocco project” per giovani rifugiati e richiedenti asilo

La Pastorale giovanile salesiana dell’Ispettoria della Gran Bretagna sta sviluppando un nuovo progetto per offrire l’opportunità di una vacanza ai giovani rifugiati e richiedenti asilo di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Il “Valdocco Project”, questo il nome del progetto, si ispira al carisma salesiano e prende il nome dal luogo in cui Don Bosco iniziò a dare speranza e gioia ai giovani emarginati. Secondo quanto riferisce l’agenzia salesiana Ans, “il progetto intende dare risposta agli appelli di Papa Francesco alla compassione verso i rifugiati e richiedenti asilo e rispondere anche agli inviti del rettor maggiore alla Famiglia Salesiana in Europa a cercare modalità pratiche per offrire assistenza in merito alla crisi dei rifugiati, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati e ai giovani”. “L’esclusione, l’incertezza e, purtroppo, l’ostilità, – si legge sull’Ans – hanno gravi ripercussioni soprattutto sui giovani rifugiati e richiedenti asilo, che possono rimanere intrappolati nelle nuove società e con limitate possibilità per ricostruirsi una vita. Una vacanza, da parte sua, può offrire un senso di libertà e di normalità, cioè quello che i giovani rifugiati e richiedenti asilo raramente provano”. L’équipe di Pastorale giovanile salesiana della Gran Bretagna si è riunita a novembre per iniziare a pianificare e sviluppare tale progetto, che si prevede avrà luogo effettivamente dal 3 al 10 agosto 2019 a Liverpool. Danny Sweeney, uno dei membri dell’équipe, ha dichiarato: “Per questo programma pilota abbiamo pensato a Liverpool perché è una delle aree del Regno Unito in cui i richiedenti asilo spesso restano dispersi dopo aver presentato inizialmente la loro domanda di accoglienza. Essendo questa una nuova area per la nostra Pastorale giovanile salesiana, quest’esperienza ci permetterà di radicarci in una comunità locale, e anche, speriamo, di incoraggiare il contatto con le famiglie, oltre che con i giovani che parteciperanno”.