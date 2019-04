Diocesi: Termoli-Larino, domenica a Montemitro si apre il giubileo per i 500 anni con santa Lucia

Domenica 28 aprile, a Montemitro (Cb), si aprirà il Giubileo parrocchiale straordinario dedicato a santa Lucia, patrona del paese di minoranza linguistica croata. Inizierà così un anno di grazia in onore della santa vergine martire che si prolungherà fino al 13 dicembre 2020. I fedeli di Montemitro e delle comunità circostanti rinnoveranno un suggestivo pellegrinaggio: accompagnati dal vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, e dal loro parroco, don Angelo Giorgetta, si recheranno in processione con la statua di santa Lucia presso una chiesetta che sorge a tre chilometri dal paese dove nel 1930 la santa apparve al sordomuto Luigi Giorgetta e dove, secondo l’ininterrotta tradizione orale, arrivarono i loro antenati croati in un venerdì del mese di maggio, contrada tuttora chiamata “Selo”, cioè paese.

Domenica, alle 9.45 partirà la processione dalla chiesa madre verso la cappella di santa Lucia. Alle 11, il vescovo De Luca presiederà la celebrazione eucaristica che aprirà l’anno giubilare parrocchiale. Seguirà la benedizione dei panini e dei dolci in onore della santa; al termine bacio della reliquia e distribuzione dei panini.

La fonte per celebrare questi primi 500 anni con santa Lucia si trova nell’unica copia originale del manoscritto su Montemitro di Tomaso Giannelli, vescovo di Termoli dal 1753 al 1768, conservato nell’archivio storico comunale “Casa Rossetti” a Vasto: “Non si sa il tempo preciso, nel quale vi fu fissata la Colonia degli Schiavoni. Si può avere per verisimile, che vennero nell’anno 1520 in circa: cioè quando si portarono ad abitare in S. Felice, luogo a questo contermino. […] Siccome li nuovi Coloni elessero per protettrice la vergine martire S. Lucia, così tal nome diedero alla loro Colonia, e col medesimo è registrato dal Fisco”, nome che sicuramente ebbero dal loro arrivo fino al 1702 circa, quando iniziarono a trasferirsi sulla roccia di Monte Mitolo cambiando nome in “Casale di Montemitro”.