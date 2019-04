Diocesi: Spoleto-Norcia, domani ordinazione sacerdotale in cattedrale

Domani, (ore 18.00) nella Basilica Cattedrale di Spoleto l’arcivescovo Renato Boccardo ordinerà sacerdote Pier Luigi Morlino, 31 anni, della parrocchia di S. Venanzo in S. Venanzo di Spoleto. La messa, riferisce l’ufficio stampa dell’arcidiocesi, verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi: SpoletoNorcia. Pier Luigi è nato nel 1988, secondo di tre figli. Renato, il papà, è diacono permanente, generale dell’esercito in quiescenza; Maria Grazia, la mamma, è insegnante alle scuole elementari della città. Dopo il Liceo Classico a Spoleto, Pier Luigi ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza a Perugia e, poco prima della laurea, ha intrapreso a Roma, presso l’Almo Collegio Capranica, il percorso di formazione al sacerdozio e lo studio filosofico e teologico presso la Pontificia Università Gregoriana. Pier Luigi domenica 28 aprile alle ore 11.00 celebrerà la Messa nella chiesa parrocchiale di S. Venanzo in S. Venanzo di Spoleto.