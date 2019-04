Calabria: domani a Catanzaro lancio del progetto riCalabria per un percorso di cambiamento

Verrà lanciato sabato 27 aprile a Catanzaro il progetto riCalabria, elaborato da Comunità Progetto Sud e Goel – Gruppo cooperativo che hanno deciso di unire le forze per innescare un percorso di cambiamento nella Regione. La sinergia, spiega un comunicato, è nata nei mesi scorsi: le due comunità, da anni presenti sul territorio, in sintonia sulla necessità di riscatto della Calabria per costruirsi il proprio destino, Comunità Progetto Sud e Goel – Gruppo cooperativo “sono state capaci di schierarsi dalla parte dei più deboli e di rispondere con fatti concreti alla domanda di alternative sostenibili in campo sociale, culturale ed economico. Dopo un proficuo confronto hanno deciso di stipulare un’alleanza duratura, non episodica, unendo esperienza e competenze complementari in un percorso più grande, aperto ai territori”. Il primo atto di questa alleanza è appunto il lancio del progetto riCalabria, previsto per sabato 27 aprile alle 10.30 nella sala “Giuditta Levato” del Musmi all’interno del Parco della Biodiversità mediterranea a Catanzaro. A presentarlo il presidente di Comunità Progetto Sud Giacomo Panizza insieme al presidente di Goel – Gruppo cooperativo, Vincenzo Linarello. Ne discuteranno anche l’autore televisivo e scrittore Pif e il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, incaricato per la Pastorale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale calabra, coordinati dalla giornalista Rai Paola Cacianti.