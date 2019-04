Azione Cattolica: Chianciano, convegno Presidenze diocesane, 600 iscritti. “Un popolo per tutti. Riscoprirsi fratelli nella città”

“Convinta che il nostro sia un tempo che ha molto bisogno di recuperare il valore e il significato del ‘sentirsi popolo’ e del ‘prendersi cura’ dei problemi e delle sfide che attraversano le nostre comunità, per ‘servire’ e non per ‘servirsi’ del popolo, l’Azione Cattolica con il convegno di Chianciano intende ribadire il suo sì al magistero della Chiesa e alla costruzione di una ‘città dell’uomo’ globale e connessa, che non dimentica le sue radici e il valore della memoria, multiculturale (con la sua pluralità di lingue, culture e fedi), dove nessuno è scartato e il grido dei poveri trova ascolto”. Si presenta così l’appuntamento delle oltre 200 Presidenze diocesane di Ac, che si svolgerà a Chianciano Terme (Siena) dal 3 al 5 maggio, dal titolo “Un popolo per tutti. Riscoprirsi fratelli nella città”. Parteciperanno 600 quadri dirigenti dell’associazione, “espressione della fitta e popolare rete che vede l’Ac presente in oltre 5400 parrocchie di 219 diocesi italiane”. L’appuntamento aprirà di fatto i lavori dell’anno associativo che porterà alla XVII Assemblea nazionale in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2020. “L’impegno politico nei territori, la costruzione di alleanze per il bene comune, il futuro dell’Europa: sono alcune tracce intorno alle quali sarà declinato il tema ‘popolo’, nella prospettiva della ‘fraternità’ intesa come categoria unificante, attraverso la quale l’Azione Cattolica vuole continuare ad essere protagonista nel Paese, contro la globalizzazione dell’indifferenza e per la costruzione di legami di speranza e di futuro”.

Interverranno al convegno, tra gli altri, mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore, Giuseppina Paterniti, direttrice del Tg3-Rai, Matteo Truffelli, presidente nazionale Ac, mons. Gualtiero Sigismondi, assistente generale Ac e vescovo di Foligno, mons. Stefano Manetti, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Chianciano, Carlo Fornari, responsabile relazioni Fondazione Telethon, Massimo Pallotino, campagna “Chiudiamo la forbice”, Nunzia De Capite, Alleanza contro la povertà, don Armando Zappolini, campagna “Mettiamoci in gioco”, Laila Simoncelli, campagna “Ministero della pace”. Nel programma del convegno, il ricordo Antonio Megalizzi, il giovane giornalista di Europhonica morto nell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018. “So(g)no l’Europa…” è il titolo della tavola rotonda a lui dedicata. A Chianciano Terme anche l’avvio di un nuovo cammino, che vedrà insieme Azione Cattolica e Fondazione Telethon.