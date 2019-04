Parlamento europeo: “Scegli il tuo futuro”, cortometraggio su una vita che nasce per invitare al voto del 23-26 maggio

(Bruxelles) Un cortometraggio per promuovere la partecipazione alle prossime elezioni europee: lo propone, a un mese dal voto del 23-26 maggio, il Parlamento europeo. “Scegli il tuo futuro” è opera dell’artista Frédéric Planchon e documenta “i momenti intensi, belli e fragili che vivono i bambini appena nati quando fanno il loro ingresso nel mondo”. Il film è narrato da una giovane ragazza che fa appello al senso di responsabilità degli elettori. “Ognuno di noi può lasciare un segno, ma insieme possiamo fare la differenza. Scegli l’Europa – vi si afferma – in cui vuoi che io cresca”. Il breve firmato è distribuito online in tutti gli Stati membri; versioni adattate alla tv, al cinema e alla radio saranno distribuite prossimamente.

Epyoutube.eu/chooseyourfuture