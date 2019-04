Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Lettonia Raimonds Vējonis

Papa Francesco ha ricevuto oggi Raimonds Vējonis, presidente della Repubblica di Lettonia, il quale si è successivamente incontrato con mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei cordiali colloqui, informa la Sala Stampa vaticana, è stato espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali, ricordando il recente viaggio del Santo Padre in occasione del centenario dell’indipendenza nel 2018. Successivamente sono stati trattati alcuni temi relativi alla situazione sociale e religiosa del Paese. Nel prosieguo della conversazione “sono stati passati in rassegna alcuni temi di carattere internazionale, quali la pace e la sicurezza nella Regione, le prospettive per il futuro del progetto europeo e la tutela dell’ambiente”.