Solidarietà: Centro Sociale Vincenziano, 8 maggio a Roma incontro “Chiesa, poveri e volontariato”

“Chiesa, poveri e volontariato”: è questo il titolo dell’incontro, promosso dal Centro Sociale Vincenziano, che si terrà a Roma mercoledì 8 maggio presso il Collegio Leoniano (via Pompeo Magno 21). Interverranno mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, Ketty Vaccaro, responsabile area welfare e salute del Censis, padre F. Valerio Di Trapani, presidente dell’Associazione Centro Sociale Vincenziano. A moderare l’incontro Elena Grazini, direttore Ufficio Stampa Famiglia vincenziana. Saranno presenti diverse realtà attive a favore dei poveri del Centro Sociale Vincenziano: Casa Luciana, fondata nel 1989 da Maria Adelaide D’Amelio Buranelli che ha raccolto l’idea di mons. Luigi Di Liegro, e il Centro di ascolto e servizio docce fondato nel 1984 da padre Luigi Menichelli. Oggi il Centro di Ascolto si prende cura delle persone che vivono per la strada, italiane e straniere. Al termine del convegno seguirà un pranzo di beneficenza presso la Sala del Collegio Leoniano dal contributo minimo 25 € per raccogliere fondi da destinare al Servizio docce e accoglienza alle persone senza dimora.