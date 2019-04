Santa Caterina: Laici & Cristiani, inviata la preghiera per l’Italia a deputati e senatori

In occasione dell’80° anniversario della proclamazione di santa Caterina patrona d’Italia, il movimento Laici & Cristiani invia a tutti i deputati e senatori italiani una preghiera per l’Italia appositamente fatta redigere e benedire dalle suore di clausura domenicane. Lo comunica il presidente Marco Palmisano, in una nota. L’iniziativa è stata pensata in vista del prossimo 29 aprile, giorno di santa Caterina. Entro quella data il testo della preghiera verrà inviato per mail a tutte le caselle di posta dei 950 parlamentari italiani, con allegata l’immagine della santa senese, la locandina contenente i dieci comandamenti e l’invito alla lettura personale o a gruppi. “La nostra iniziativa – afferma Marco Palmisano, presidente del Movimento Laici & Cristiani – è un invito ai nostri legislatori affinché assumano attraverso la recita di questa preghiera la responsabilità di fronte a Dio delle loro azioni, non tradendo mai le aspettative del popolo italiano, per un presente di pace, di lavoro e di concordia sociale”.