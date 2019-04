Politica: Swg, crescono Pd e Sinistra. Lega stabile, M5S in leggero calo

Rimangono sostanzialmente stabili i consensi a favore delle forze politiche di governo (complessivamente al 54,6%) mentre crescono nelle intenzioni di voto le percentuali di Partito democratico e Sinistra che, entrambe, fanno registrare un +0,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione eseguita da Swg su un campione di 1.500 maggiorenni italiani, i cui esiti sono pubblicati nello speciale “Crisi libica” di “PoliticApp” diffuso oggi. Chiamati ad esprimere le intenzioni di voto rispetto al rinnovo del Parlamento europeo, nella rilevazione eseguita tra il 17 e il 23 aprile, se si dovesse votare oggi il 32,3% sceglierebbe la Lega (stabile rispetto ad una settimana fa) mentre il 22,3% il Movimento 5 Stelle (-0,2%). In crescita Partito democratico (22%, +0,5%) raggruppamento Sinistra italiana e Rifondazione comunista (3,4%, +0,5%) e Europa Verde (1,6%, +0,4%). Stabile Fratelli d’Italia (4,8%) mentre registrano una flessione Forza Italia (8,4%, -0,5%) e +Europa con Italia in Comune di Pizzarotti (3%, -0,3%). Calano i consensi a favore di altri partiti (2,2%, -0,4%) e la percentuale di quelli che non si esprimono, passati in una settimana dal 31,1% al 30,5%.