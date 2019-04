Papa Francesco: il programma aggiornato del viaggio in Romania

Il viaggio apostolico del Papa in Romania, in programma dal 31 maggio al 2 giugno, comincerà venerdì 31 maggio alle 8.10, con la partenza dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Bucarest, dove l’aereo con a bordo il Papa atterrerà alle 11.30. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, che ha reso noto oggi il programma aggiornato del viaggio. All’arrivo in aeroporto, l’accoglienza ufficiale, mentre la cerimonia di benvenuto è in programma, alle 12.05, all’ingresso del complesso del Palazzo presidenziale Cotroceni, luogo dell’incontro con il Primo Ministro, un quarto d’ora dopo, e del primo discorso del Papa, alle ore 13, rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico. Alle 15.45 l’incontro privato con il Patriarca nel palazzo del Patriarcato, dove alle 16.15 si svolgerà l’incontro con il Sinodo permanente della Chiesa ortodossa, durante il quale il Papa pronuncerà un discorso, cui seguirà alle 17 la preghiera del Padre Nostro recitata nella nuova cattedrale ortodossa – con il saluto del Santo Padre – e la Messa nella cattedrale cattolica di San Giuseppe, in programma alle 18.10. Sabato 1° giugno, alle 9.30, la partenza in aereo per Bacau, dove Francesco arriverà alle 10.10 per trasferirsi poi in elicottero alla base aerea della Brigata di Montagna di Miercurea-Ciuc. Alle 11.30 la Messa hel Santuario di Sumuleu-Ciuc, al termine della quale il Santo Padre si traferirà in elicottero all’aeroporto di Iasi, per la visita alla cattedrale di Santa Maria Regina, alle 17.15, e l’incontro mariano con la gioventù e con le famiglie nel piazzale antistante il Palazzo della Cultura, dove il Papa mezz’ora dopo terrà il suo discorso prima della partenza in aereo per Bucarest, prevista alle 19, e del rientro nella capitale ungherese un’ora dopo. Domenica 2 giugno, alle 9, Papa Francesco partirà in aereo per Sibiu, dove arriverà alle 9.40 per poi trasferirsi in elicottero a Blaj, luogo della Divina Liturgia con la beatificazione dei 7 vescovi greco-cattolici martiri nel campo della Libertà, in programma alle ore 11. Alle 13.25 il pranzo con il seguito papale e, alle 15.45, l’incontro con la comunità Rom di Blaj, alla quale il Papa porterà il suo saluto, prima di trasferirsi in elicottero – alle 16.35 -all’aeroporto di Sibiu, per la cerimonia di congedo, in programma alle 17.20, dieci minuti prima della partenza dell’aereo papale per Ciampino.