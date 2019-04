Papa Francesco: ai giovani, “il Vangelo sia la vostra regola di vita”

“Il Vangelo sia la vostra regola di vita, come lo fu per i vostri santi: Ambrogio e Carlo, i quali con l’amore cambiarono il loro mondo”. È il saluto del Papa ai circa 6mila preadolescenti di Milano, accompagnati dal loro arcivescovo, mons. Mario Delpini, e dai loro sacerdoti ed educatori. Durante i saluti a i fedeli di lingua italiana, che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro con i fedeli, Francesco ha rivolto “un pensiero speciale” anche agli oltre mille cresimati della diocesi di Treviso, accompagnati dal loro vescovo, mons. Gianfranco Gardin: “Con la forza dello Spirito Santo, siate generosi testimoni di Cristo”, l’invito.