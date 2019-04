Giovani: il 3 maggio convegno degli oratori salesiani di Piemonte e Valle d’Aosta

Si svolgerà a Valdocco (Torino), il 3 maggio, il convegno degli oratori organizzato dalla Pastorale giovanile dei Salesiani di Piemonte e Valle d’Aosta. L’evento metterà a confronto i salesiani, gli incaricati degli oratori, i parroci, gli educatori, i giovani che collaborano con l’opera salesiana e i delegati di Pastorale giovanile della diocesi. Tema del convegno sarà: “ORAtorio per il futuro”. Nella tradizione salesiana l’oratorio è, da sempre, il luogo dove poter aiutare i giovani a crescere e scoprire il senso della vita – commenta don Stefano Mondin, incaricato della Pastorale giovanile salesiana –. In questo periodo storico credo si avverta il bisogno di luoghi dove il giovane possa sperimentare un serio accompagnamento e delle relazioni profonde. In alternativa alla logica dominante che individua la realizzazione personale in una giovinezza senza fine e senza responsabilità e nella ricerca del successo senza se e senza ma, l’oratorio si colloca come uno spazio differente, capace di offrire al giovane nuovi punti di riferimento ed uno quadro di orientamento attento allo sviluppo integrale della persona. Ritrovarsi a Valdocco, là dove l’oratorio è nato, è un modo per riaffermarne l’identità e il ruolo sociale per il futuro. Approfondendo e riscoprendone la specificità si potrà conferire all’oratorio anche la propria attualità”. Sarà possibile seguire l’intera mattinata in diretta sulla pagina Facebook: “Mgs Piemonte, Valle d’Aosta e Lituania”.