Famiglia: Pro Civitate Christiana, dal 2 al 5 maggio ad Assisi seminario sui “Sentieri dell’amore fecondo”

Sarà dedicato ai “Sentieri dell’amore fecondo” il 41° seminario sulla “Comunicazione nella coppia” della Pro Civitate Christiana, in programma dal 2 al 5 maggio presso la Cittadella di Assisi. L’appuntamento, tra i più partecipati nell’avventura missionaria della Pro Civitate Christiana, metterà al centro della riflessione il tema dell’amore diversamente fecondo, avendo cura di decifrare i mutamenti antropologici, sociali, culturali, scientifici e religiosi di questo tempo. Previsti gli interventi di Linda Laura Sabbadini, studiosa e dirigente di ricerca Istat, della biblista Rosanna Virgili, dell’antropologo e ricercatore Ferdinando Fava, degli psicologi Beppe Sivelli e Rosella De Leonibus, di Silvia Ranfagni, docente di sceneggiatura e scrittura creativa alla Rome University of Fine Arts, dello psicoterapeuta Luigi Russo, di Gabriella Cappiello, ginecologa presso Consultori familiari, e di Rosaria Gavina, arteterapeuta.

“La nostra riflessione – spiegano i coordinatori del seminario, Gianna Galiano e la coppia Delli Paoli-Bitelli – non potrà ignorare la crisi della fecondità femminile e maschile cui è certamente connessa la denatalità attuale; non potrà non tenere conto della coppia che, quando irrompe in essa una vita, vive difficoltà, ansie, paure, di una differente caratura rispetto ai tempi delle passate generazioni”.