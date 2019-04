Earth Day Italia: Università Cattolica e Policlinico Gemelli partecipano al “Villaggio per la Terra” con iniziative di volontariato

L’Università Cattolica e la Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs partecipano al “Villaggio per la Terra”, la manifestazione promossa a Roma da Earth Day Italia insieme al Movimento dei Focolari, che si svolge a Villa Borghese dal 25 al 29 aprile, in occasione della 49ª Giornata mondiale della Terra.

Diverse sono le iniziative di volontariato che vedranno protagonisti studenti e docenti dell’Università Cattolica, mentre una numerosa equipe di medici e operatori sanitari del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs forniranno assistenza sanitaria per tutti i partecipanti al Villaggio per la Terra.

Sono 55 gli studenti in campo da tutte le sedi dell’Università Cattolica, coordinati scientificamente da Pierluigi Malavasi, direttore dell’Alta Scuola per l’ambiente dell’Ateneo, che animeranno alcune delle 17 piazze tematiche del Villaggio coinvolgendo il pubblico sui temi dell’educazione e della gestione della sostenibilità.

Nel pomeriggio del 25 aprile l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, mons. Claudio Giuliodori, parteciperà a un incontro organizzato nella Giornata diocesana del gioco e dello sport.

Domenica 28 aprile, dalle 11alle 13.30, presso il Galoppatoio (Tenda meeting) si terrà il talk “Clima e salute, presieduto da Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e direttore del Dipartimento Salute della donna, del bambino e di Sanità pubblica della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, e da Alberto Contri, presidente di Fondazione Pubblicità Progresso. Interverranno Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Giovanni Scambia, ordinario di Ginecologia e ostetricia all’Università Cattolica e direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, e Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il talk darà voce all’impegno di centinaia di ricercatori e premi Nobel che, nella recente “Carta internazionale di Roma su clima e salute”, hanno espresso raccomandazioni e suggerito azioni necessarie ai decisori politici e allo stesso tempo dato indicazioni per far crescere la consapevolezza su queste tematiche cercando di porle al centro di tutte le agende.

Nella giornata di apertura, il 25 aprile, il Villaggio sarà animato anche dal Laboratorio di Pediatria “Al centro, la creatività”, organizzato dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Nello spazio gestito dai volontari i bambini e gli adolescenti presenti verranno coinvolti per realizzare disegni da dedicare ai piccoli pazienti in cura presso Policlinico Gemelli che saranno esposti nei reparti pediatrici dell’ospedale nei giorni successivi.

Info: http://www.villaggioperlaterra.it/