Diocesi: Tivoli, domani festa dei ragazzi che riceveranno Prima Comunione e Cresima

“Qualsiasi cosa vi dica fatela. Con Maria impariamo ad ascoltare Gesù”. Questo il tema della festa diocesana che domani, giovedì 25 aprile, presso il santuario di N.S. di Fatima in San Vittorino Romano, radunerà i ragazzi della diocesi di Tivoli che in questo anno riceveranno la Cresima e la Prima Comunione, accompagnati dai loro genitori, catechisti ed educatori. Ad aprire l’incontro, alle 9, sarà il vescovo Mauro Parmeggiani con un momento di preghiera incentrato sul Vangelo delle nozze di Cana. Seguiranno momenti di riflessione distinti: quello per i comunicandi sarà sul tema “E venne ad abitare in mezzo a noi – Gesù Eucaristia dimora in mezzo a noi”, quello dei cresimandi su “Concepì per opera dello Spirito Santo – Concepire… secondo me!… secondo Dio!… Dio ha bisogno di te!” mentre quello per i genitori sarà su “Sia fatto di me secondo la tua parola – Come i genitori ascoltano i loro figli?”.

Alle 12 il ritrovo in santuario dove tutti parteciperanno alla preghiera dell’Angelus commentata da mons. Parmeggiani oltre che dai ragazzi, dai catechisti e dai genitori. Al termine, la festa proseguirò per quanti vorranno, con il pranzo al sacco consumato negli ampi spazi all’aperto nei pressi del santuario.

L’incontro è organizzato dall’Ufficio Catechistico, dal Servizio di Pastorale giovanile, dall’Azione Cattolica, dall’Ufficio di Pastorale famigliare e dall’Ufficio Liturgico della diocesi.