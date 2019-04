Diocesi: Assisi, sabato il Cav “Francesco e Chiara” organizza marcia notturna “La Luce della Vita”

Si svolgerà sabato 27 aprile a partire dalle ore 19.30 la marcia notturna “La Luce della Vita”, un evento organizzato dal Cav di Assisi “Francesco e Chiara” e sostenuto dal comune di Assisi e dalla diocesi di Assisi-Gualdo-Nocera.

“Si tratta di un’iniziativa che vuole richiamare la bellezza della vita concepita nel grembo materno, una meraviglia di cui dobbiamo continuamente stupirci. Troppe volte la vita umana viene infatti banalizzata, calpestata o in tutti i modi osteggiata nel momento del suo concepimento, quando l’essere umano è nella condizione di massima fragilità”, si legge in una nota.

La marcia notturna per la vita prenderà il via alle ore 19.30 dalla piazza San Rufino in Assisi, per proseguire verso la piazza del comune; qui alle 20 proseguirà per la basilica di San Francesco; alle ore 23 è previsto infine l’arrivo alla basilica di S.Maria degli Angeli.