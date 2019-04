Diocesi: Adria-Rovigo, il 29 aprile negli stabilimenti del Gruppo Sit mons. Pavanello presiede la veglia per il mondo del lavoro

Sarà dedicata al “Lavoro generativo” la veglia di preghiera per il mondo del lavoro che il vescovo di Adria-Rivigo, mons. Pierantonio Pavvanello, presiederà la sera di lunedì 29 aprile, dalle 21, presso gli stabilimenti del Gruppo Sit di Rovigo (Via A. Grandi). L’ormai tradizionale iniziativa è organizzata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro in collaborazione con il Movimento lavoratori di Azione Cattolica. Come spiegano i promotori, “generare è ‘apprendere la virtù dell’incontro’ (Vittorio Bachelet), è accogliere l’invito ad uscire fuori da sé per farsi prossimo e accompagnare i passaggi dell’esistenza di quanti incontriamo, soprattutto dei più giovani”. “Il lavoro – aggiungono – può divenire luogo d’incontro tra generazioni nel dialogo e nel confronto in un tempo di grande cambiamento quale quello in cui viviamo e tra le diverse forme di lavoro”.