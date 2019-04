Dialogo: Rivista Terrasanta, edizione speciale dedicata a incontro tra San Francesco e il sultano al-Malik al-Kamil

È interamente dedicato all’VIII centenario dell’incontro tra San Francesco e il sultano al-Malik al-Kamil avvenuto a Damietta in Egitto nel 1219, il numero di marzo-aprile della rivista “Terrasanta Una voce per i cristiani d’Oriente”. Un’edizione speciale che sottolinea come, dopo 800 anni, quell’incontro riveli “una straordinaria attualità. Non violenza, dialogo, riconciliazione: intorno alle rive del Mediterraneo riflettere su quella visita significa interrogarsi su questioni cruciali del presente. Il numero si chiude, infatti, con il Documento sulla fratellanza umana, firmato il 4 marzo ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) da Papa Francesco e dal Grande Imam Ahmad al-Tayyib per rafforzare il dialogo e promuovere il rispetto reciproco”. Il periodico si apre con la commemorazione ufficiale in Egitto dell’incontro di Damietta alla presenza, tra gli altri, del ministro generale dei frati minori, fra Michael Perry, e del Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, che firmano i primi articoli del numero e spiegano il significato di quell’incontro per i francescani e il mondo di oggi. Seguono una serie di contributi di storici, teologi, esperti dell’islam e francescani che vivono oggi in mezzo ai musulmani. Tra questi fra’ Pietro Messa e fra’ Giuseppe Buffon, dell’Università Antonianum, Giuseppe Ligato, storico delle crociate, Celeste Intartaglia, esperta di storia islamica, fra’ Gwenolé Jeusset, francescano e islamologo, frà Manuel Corullón, frate minore missionario in Marocco, la storica dell’arte Rosa Giorgi, la scrittrice Sara Muzzi e la teologa Shahrzad Houshmand Zadeh. L’editoriale è del direttore Giuseppe Caffulli.