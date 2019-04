Colombia: il cordoglio dell’episcopato per la morte dello scalabriniano italiano padre Maurizio Pontin

Cordoglio in Colombia per la morte del sacerdote scalabriniano padre Maurizio Pontin, italiano di origini venete. In una nota la Conferenza episcopale colombiana (Cec) e il Segretariato permanente dell’episcopato colombiano (Spec) sottolineano, in particolare, il lavoro realizzato da padre Pontin come coordinatore dell’area Mobilità umana, nell’ambito della pastorale sociale della Cec, nel 2002. L’Episcopato “ricorda questo insigne sacerdote come un uomo con grande sensibilità per il suo servizio missionario e di aiuto ai migranti”. Condoglianze vengono espresse alla congregazione dei Missionari di San Carlo, noti come Scalabriniani. Le esequie si terranno giovedì nella cattedrale di Engativá, nella periferia di Bogotà, dove padre Pontin era parroco, attento ai più poveri e in particolare all’infanzia.