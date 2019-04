Carceri: istituti penitenziari campani, sabato a Pompei la IV Giornata regionale della Misericordia

In occasione della IV Giornata regionale della Misericordia degli istituti penitenziari della Campania i detenuti si ritroveranno a Pompei, sabato 27 aprile, per rivolgere le loro preghiere alla Vergine del Rosario. Ad ospitare l’incontro sarà la basilica mariana, già méta delle scorse edizioni dello speciale pellegrinaggio.

“La Giornata dedicata ai detenuti – spiega una nota – è un momento dallo straordinario valore simbolico, un’occasione di riflessione sulla propria vita, sui propri errori e sulla possibilità di redenzione, nello stesso luogo in cui il beato Bartolo Longo aveva rimediato ai fallimenti commessi in una gioventù lontana dalla fede. I detenuti, assieme alle loro famiglie, si ritroveranno, dunque, nel santuario fondato proprio dal beato che fece della sua vita una missione a favore dei bambini poveri, orfani, abbandonati o figli e figlie di carcerati, per i quali fondò istituti e orfanotrofi che offrissero loro amore e accoglienza che la società dell’epoca negava loro”.

A guidare i pellegrini nella preghiera sarà mons. Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo de’ Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e delegato della Conferenza episcopale campana per le Carceri. Ad arricchire la giornata di preghiera saranno le testimonianze di alcuni detenuti.

Il pellegrinaggio, organizzato dal Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria e dal Centro di giustizia minorile di Napoli, avrà inizio alle 10 nel piazzale “San Giovanni XXIII” del santuario. I detenuti si recheranno, poi, in processione in basilica, dove saranno accolti dall’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, e dove parteciperanno alla santa Messa presieduta da mons. Cascio. Saranno presenti anche i cappellani, sempre vicini ai detenuti nella preghiera quotidiana, le guardie carcerarie e i volontari. Il pellegrinaggio è anche “uno strumento per far comprendere a tutti che dall’errore ci si può riscattare e che il reinserimento sociale è sempre possibile”.