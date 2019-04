Bambini: Emergenza Sorrisi, al via la campagna di raccolta fondi “Il suo futuro è nelle tue mani”

“Emergenza Sorrisi” lancia la campagna di raccolta fondi “Il suo futuro è nelle tue mani”: dal 21 aprile all’11 maggio è possibile offrire il proprio contributo per sostenere i medici volontari della onlus e aiutarli a donare speranza a moltissimi bambini il cui futuro è compromesso da gravi malformazioni del volto. Per farlo è sufficiente inviare un sms al 45594, oppure effettuare una chiamata da rete fissa al 45594 per donare 5 o 10 euro.

“Nascere con una malformazione del volto o subire la sequela di traumi di guerra è uno stigma per molti bambini di tutto il mondo: in 12 anni di missioni chirurgiche, che hanno restituito speranza a 4863 bambini dei Paesi più poveri del mondo, i medici volontari di Emergenza Sorrisi hanno conosciuto e visitato 11.000 bambini per cui era difficile anche compiere i più piccoli e naturali gesti come nutrirsi, parlare, respirare, sorridere – spiega una nota -. I bambini che nascono con gravi malformazioni facciali, in contesti svantaggiati, vengono allontanati dal resto della comunità, spesso segregati, emarginati, esclusi da ogni rapporto sociale”.

Nei 23 Paesi in cui Emergenza Sorrisi è presente, la maggior parte dei piccoli pazienti deve affrontare lunghi viaggi in territori in cui spostarsi è molto complesso e talvolta impossibile, ma sfidano ogni ostacolo con la speranza di una vita migliore. Per questo motivo Emergenza Sorrisi sostiene la creazione di Centri di eccellenza, in cui i medici locali sono diventati completamente autonomi e capaci di garantire ottimi standard qualitativi per le operazioni chirurgiche. Tutte le missioni prevedono, infatti, una intensa attività di formazione.

In molti Paesi (Iraq, Afghanistan, Burkina Faso, Benin, Congo, Guinea, Somalia, Libia) Emergenza Sorrisi ha creato strutture specializzate di alto profilo all’interno degli ospedali che ospitano le missioni chirurgiche promosse dall’organizzazione. In totale i professionisti locali formati sono stati 580 per un totale di 4.000 ore erogate.