Pastorale giovanile: Palermo, dal 29 aprile il XVI convegno nazionale

“Dare casa al futuro – Le parole coraggiose del Sinodo dei giovani”: è il titolo del XVI Convegno nazionale di Pastorale giovanile che si terrà a Terrasini (Pa) dal 29 aprile al 2 maggio. L’evento, che cade al termine del decennio che la Chiesa italiana ha dedicato al tema educativo e dopo il Sinodo dei giovani della Chiesa universale, si rivolge ai responsabili diocesani e loro collaboratori, ai responsabili a vario titolo di associazioni, movimenti e nuove comunità e ai responsabili di congregazioni religiose e secolari maschili e femminili. Fitto il programma dei lavori che vede tra i relatori, don Rossano Sala, docente di teologia fondamentale e pastorale giovanile nella sezione di Torino-Crocetta e presso la Pontificia università salesiana, Silvano Petrosino, docente di Teorie della comunicazione, Filosofia morale e Antropologia religiosa all’Università Cattolica di Milano e Piacenza, Frère Alois, priore di Taizé, suor Alessandra Smerilli docente di Economia politica ed elementi di statistica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, e i teologi don Salvatore Currò e don Giuliano Zanchi. Le conclusioni del convegno saranno affidate al responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, don Michele Falabretti. Al termine di ogni giornata è prevista la celebrazione della messa presieduta dai vescovi mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e mons. Pietro Fragnelli, vescovo di Trapani e presidente della Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita. La veglia del 30 aprile sarà guidata dal card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. In programma anche visite a Monreale e Palermo.