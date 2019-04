Elezioni europee: La Civiltà Cattolica, disponibile dal 25 aprile “Europa”, volume della collana “Accènti” con i contributi della rivista sul tema

Le prossime elezioni europee (23-26 maggio) sono un’occasione propizia per raccogliere una parte del lavoro di ricerca e di approfondimento de La Civiltà Cattolica nel corso di tanti anni sul tema dell’Europa. L’Europa, si legge in un comunicato, “ha ancora bisogno di ‘fondatori'”, ossia di “cittadini, forti della propria identità culturale, responsabili della loro comunità e consapevoli che la solidarietà con il resto dei Paesi europei è essenziale a poter continuare il cammino”. Per questo, la rivista dei gesuiti ha raccolto in un volume digitale della collana “Accènti” – disponibile dal 25 aprile – alcuni dei suoi numerosissimi contributi dalla sua fondazione a oggi, in quattro sezioni. Nella prima vengono ripercorse alcune tappe essenziali nella storia del progetto europeo; nella seconda la rivisitazione storica viene integrata con una rassegna di saggi che cercano di restituire il panorama delle idee emerse negli anni. La terza sezione offre il contributo recente della Chiesa cattolica nel dibattito europeo, con particolare attenzione ai due Sinodi dedicati all’Europa e all’esortazione apostolica post-sinodale “Ecclesia in Europa” di san Giovanni Paolo II. Infine, la quarta sezione è dedicata al magistero di Papa Francesco a proposito del Continente.

“Interrompere il processo europeo – si legge ancora nel comunicato – significa evocare spettri che avevamo messo a tacere. I cristiani non possono ritirarsi di fronte al compimento delle loro responsabilità storiche nei confronti del futuro del Continente”. Il volume “Europa” include, tra gli altri, contributi di Angelo Brucculeri, Pierre de Charentenay, Fernando de la Iglesia Viguiristi, Francois Euvé, Jean-Claude Hollerich, Luciano Larivera, Giovanni Marchesi, Antonio Messineo, Giovanni Sale, Paul Valadier. E del direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, che ha curato anche la presentazione. “Accènti” è la collana di volumi digitali curati dalla rivista dei gesuiti, che raccolgono, attraverso parole-chiave ispirate dall’attualità, il patrimonio di contenuti e riflessioni accumulato sin dal 1850 da La Civiltà Cattolica. Il volume “Europa” sarà disponibile su www.laciviltacattolica.it e sulle applicazioni per tablet e smartphone (gratis per gli abbonati alla rivista) dal 25 aprile.