Diocesi: Milano, domani si presenta “La solidarietà è il miglior investimento” a favore dell’ospedale di Chirundu in Zambia

Verrà presentata nella mattinata di domani, mercoledì 24 aprile, nel salone delle conferenze dell’arcivescovado di Milano, l’iniziativa “La solidarietà è il miglior investimento” promossa da arcidiocesi di Milano e Ubi Banca a favore del Mtendere Mission Hospital di Chirundu, in Zambia. Alla conferenza stampa, in programma alle 12, interverranno l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, la presidente di Ubi Banca, Letizia Moratti, insieme a mons. Bruno Marinoni, moderator Curiae, e a don Antonio Novazzi, vicario episcopale.

L’iniziativa prevede il sostegno all’ospedale, fondato nel 1964 da sacerdoti dell’arcidiocesi di Milano, attraverso Social Bond Ubi Comunità.

L’ospedale di Chirundu in Zambia è oggi un importante presidio sanitario per migliaia di persone, in un contesto di grande povertà. Di proprietà della diocesi di Monze, il Mtendere Mission Hospital è gestito dalla Congregazione delle Suore della Carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (dette anche di Maria Bambina) ed è sostenuto dalla diocesi di Milano nell’ambito di una storica relazione di solidarietà tra Chiese sorelle.