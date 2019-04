Diocesi: Matera, domani sera “La Passione vivente di Cristo” per “I Cammini tra radici e futuro”

Con “La Passione vivente di Cristo” in programma domani sera a Matera (ore 20,30), prosegue il progetto “I Cammini tra radici e futuro. Il contributo dell’arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019” che è un progetto di Matera Capitale europea della cultura 2019, coprodotto dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di Luce” e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontifico Consiglio della cultura e dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana. L’evento, coordinato dal parroco della chiesa Maria Santissima dell’Addolorata, don Michele Larocca, coinvolge circa 150 persone della comunità materana e sarà contraddistinto da una sceneggiatura del tutto originale tra gli antichi rioni. Nove quadri mobili fissi rappresenteranno le scene salienti della Passione di Cristo, dall’Ultima Cena alla Resurrezione. Il primo atto si svolgerà nella vicina piazzetta dell’Agorà mentre il secondo atto sarà realizzato in piazza San Pietro Caveoso, dove i cittadini e i turisti potranno seguire in diretta l’intera manifestazione tramite due maxischermi. La Passione vivente di Gesù nei Sassi rientra nel Cammino della Quaresima e della Pasqua.