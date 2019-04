Diocesi: Agrigento, giovedì il convegno dei ministranti “Sulla mia Parola”

Si avvicina il 25 aprile con esso il convegno diocesano dei ministranti, giunto alla sua 65ª edizione che vede riunirsi nel Seminario arcivescovile di Agrigento tutti i ministranti delle diverse comunità parrocchiali. Il Centro diocesano ministranti durante l’anno pastorale, grazie alla collaborazione dei sacerdoti e degli animatori parrocchiali, propone ai ragazzi un percorso formativo per la loro crescita spirituale. Il tema per l’anno 2019 è stato: “Sulla mia Parola”.

Il Centro diocesano ministranti nel giorno del convegno farà sintesi del percorso fatto attraverso la preghiera, il gioco e lo stare insieme. È consuetudine che nel giorno del convegno si faccia una raccolta di solidarietà. “Quest’anno i nostri aiuti – spiega don Francesco Baldassano, responsabile del Centro per le vocazioni – sosterranno i più piccoli, attraverso la raccolta di prodotti per neonati, come ad esempio: pannolini, latte in polvere, omogeneizzati e tutto quello che possa servire per l’alimentazione dei neonati e per la loro pulizia. I prodotti saranno consegnati in piazza don Bosco deve alcuni seminaristi saranno addetti alla raccolta”.