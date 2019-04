Diocesi: Agrigento, da stasera ritorna il ciclo di cineforum “Negli occhi dell’altro”

Ritorna il ciclo di cineforum “Negli occhi dell’altro”, inserito tra le attività che vogliono promuovere l’incontro fra i cittadini agrigentini di tutte le nazionalità. Per questa edizione saranno protagoniste la comunità dell’Africa occidentale e del Bangladesh. La proiezione avrà inizia alle ore 19 nella Sala teatro dell’Istituto Granata in Via Barone 2/A ad Agrigento e si concluderà con un momento di conoscenza e di “esperienza” delle relative comunità.

Primo appuntamento oggi, martedì 23 aprile, con “Yaaba”, il film che nel 1989 fece conoscere al grande pubblico la poesia del regista burkinabé Idrissa Ouédraogo e che verrà proiettato in lingua mooré con sottotitoli in italiano.

Si continua martedì 30 aprile con Oggatonama (The Unnamed), film del 2016 di Tauquir Ahmed, candidato a rappresentare il Bangladesh agli Oscar 2017.

Il Centro documentazione e risorse sull’intercultura – servizio della Fondazione Mondoaltro e Caritas diocesana Agrigento – promuove l’iniziativa in collaborazione con l’associazione MediaMondo e con il contributo di Ginger People and food, del Festival del Cinema Africano, Asia, America Latina di Milano e del Religion Today Film Festival di Trento. L’ingresso è gratuito.