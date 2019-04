“Abbiamo sentito con tristezza le notizie sugli attentati in Sri Lanka. Osserviamo con dolore che la Pasqua non è finita senza attacchi terroristici e atrocità contro i cristiani”. Lo scrive mons. András Veres, vescovo di Győr e presidente della Conferenza episcopale ungherese, in una nota in cui chiede di pregare per le vittime e le loro famiglie. “Avendo la fede in Cristo Risorto e chiediamo a Dio Onnipotente il dono della pace”.