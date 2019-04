Attentati Sri Lanka: Torino, messa di suffragio per le vittime celebrata dall’arcivescovo Nosiglia

Si celebrerà a Torino una messa di suffragio per le vittime degli attentati in Sri Lanka e per invocare la pace. La data verrà comunicata oggi. La pace è stata al centro delle riflessioni pasquali negli interventi dell’arcivescovo Nosiglia. “La via della pace necessita della volontà di tutti di ricercare sempre percorsi di incontro, dialogo e accoglienza verso chi è diverso o straniero – ha spiegato l’arcivescovo –. Le nostre paure e i nostri interessi ci fanno vedere una realtà distorta, non ci aiutano a ricordare che ogni uomo, ogni donna, ogni bambino sono nostri fratelli. Allora vediamo di più il male nel nostro prossimo che il bene – ha aggiunto l’arcivescovo – e non sappiamo testimoniare a tutti che in realtà Cristo risorto continua a salvare e redimere l’umanità attraverso tante persone oltre i ‘nostri’ che, nel suo nome, lottano e soffrono per edificare un mondo più libero e pacifico”.