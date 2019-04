“Esprimiamo profondo dolore per le vittime degli attentati avvenuti ieri in Sri Lanka e manifestiamo la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime e dei feriti. Gli attacchi terroristici alla comunità cristiana rappresentano un gesto vile e senza senso”. Lo scrivono le Acli in una nota: “Oggi è più che mai necessaria un’azione congiunta di tutta la comunità internazionale per combattere ogni tipo di terrorismo e garantire la libertà di culto in ogni Paese del mondo”.