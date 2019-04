Pasqua: Mattarella scrive a Papa Francesco, “ci incoraggia a guardare alle sfide del nostro tempo con rinnovata speranza”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Lo spirito pasquale ci incoraggia a guardare alle sfide del nostro tempo con rinnovata speranza, la stessa che vostra Santità continuamente infonde con il suo alto magistero”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della Pasqua.

Rivolgendo “i più fervidi e affettuosi auguri del popolo italiano e miei personali” al Santo Padre, il Capo dello Stato sottolinea che “la sua ferma difesa della dignità della persona e il costante richiamo alla necessità di lavorare insieme, al di là delle differenze di credo religioso o di opinione politica, costituiscono per tutti un incoraggiamento ad adoperarsi quotidianamente e a tutti i livelli per la pace, la giustizia e la cura del creato”.

“La lieta ricorrenza pasquale – aggiunge Mattarella – mi offre anche l’opportunità di ringraziare vostra Santità per le visite pastorali effettuate in Italia, segno della sua particolare vicinanza pastorale al nostro Paese, nonché per l’affettuosa lettera rivolta ai cittadini abruzzesi in occasione del decimo anniversario del sisma che nel 2009 colpì la città de L’Aquila e i territori circostanti”.

“Con sentimenti di profonda considerazione – conclude il presidente della Repubblica – le rinnovo, a nome degli italiani tutti, vivissimi auguri di buona Pasqua unitamente a quelli – altrettanto sinceri e sentiti – per il suo ormai prossimo onomastico”.