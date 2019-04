Attentati Sri Lanka: Unione Buddhista Italiana, “preoccupazione e sofferenza per ritorno del terrorismo”

“Esprimiamo la nostra totale vicinanza alla comunità singalese in Italia e a tutti i centri di questa tradizione”. Lo afferma in una nota l’Unione Buddhista Italiana, che “si stringe attorno a tutte le persone colpite da violenza cieca e inaccettabile”, in seguito agli attentati che hanno colpito lo Sri Lanka. “Il ritorno del terrorismo in un Paese di antica tradizione buddhista è motivo di preoccupazione e grande sofferenza per tutti i praticanti italiani e ci auguriamo che si possa tornare quanto prima a una condizione di normalità”, conclude la nota.