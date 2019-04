Attentati Sri Lanka: la solidarietà delle Chiese di Terra Santa

“Preghiamo per le anime delle vittime e per una rapida guarigione dei feriti. Chiediamo a Dio di ispirare i terroristi a pentirsi delle loro uccisioni e intimidazioni”. In un messaggio, diffuso poco fa, e pervenuto al Sir la Chiesa di Terra Santa prega per lo Sri Lanka colpito da una serie di attentati a tre chiese e tre hotel che hanno provocato centinaia di vittime tra morti e feriti. “Notizie tristi, che provocano rabbia giunte mentre i cristiani celebrano la Pasqua. Nonostante il grande dolore – si legge nel testo – celebriamo la risurrezione di Cristo e diamo speranza agli altri, specialmente a coloro che sono disperati”.