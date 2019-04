Attentati Sri Lanka: Fico, “profonda tristezza” per “una strage che lascia senza parole”

“Profonda tristezza per quanto accaduto in Sri Lanka in queste ore. Una strage che lascia senza parole perpetrata proprio durante le celebrazioni della Pasqua. Un pensiero ai parenti delle vittime, a tutti i feriti e a una comunità così duramente colpita”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter a seguito degli attentati terroristici che oggi hanno colpito tre chiese e tre hotel in Sri Lanka, provocando centinaia di morti e feriti.

