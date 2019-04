Attentati Sri Lanka: Conte, “addolorato e sinceramente preoccupato da nuova deriva d’odio”

“Nella domenica di Pasqua la notizia degli attentati in Sri Lanka contro Chiese, fedeli e turisti mi coglie addolorato e sinceramente preoccupato da questa nuova deriva d’odio. Dal Governo italiano un pensiero alle famiglie di queste vittime innocenti e ai feriti”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter a seguito degli attentati terroristici che oggi hanno colpito tre chiese e tre hotel in Sri Lanka, provocando centinaia di morti e feriti.

Nella domenica di Pasqua la notizia degli attentati in #SriLanka contro Chiese, fedeli e turisti mi coglie addolorato e sinceramente preoccupato da questa nuova deriva d’odio. Dal Governo italiano un pensiero alle famiglie di queste vittime innocenti e ai feriti — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) April 21, 2019